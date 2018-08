20. August 2018, 21:56 Uhr Bergkirchen Schwerer Betriebsunfall in der Bäckerei

Ein Stromausfall in einer Großbäckerei in Bergkirchen hat für einen 56-jährigen Angestellten schwere Folgen gehabt. Der Betriebselektriker wollte nach der Ursache forschen, deshalb betrat er am Sonntag gegen Mitternacht einen dunklen Raum, in dem er den Defekt vermutete. Dabei fiel er jedoch in eine Öffnung im Boden und stürzte laut Polizei etwa zwei Meter tief. Dabei zog sich der Mann einen offenen Bruch am Fuß zu und Verletzungen am Rücken. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Fürstenfeldbruck gebracht werden.