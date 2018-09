14. September 2018, 22:12 Uhr Bergkirchen Sattelzugfahrer bremst viel zu spät

Weil der Fahrer eines Sattelzugs das Bremsmanöver zweier vor im fahrender Autos nicht rechtzeitig erkannt hat, kam es am Donnerstagvormittag in Bergkirchen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden. Polizeiangaben zufolge fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Pkw vom Gewerbegebiet Gada in Richtung Feldgeding. Kurz danach bog die Frau nach links Richtung Bergkirchen ab und verringerte dazu die Geschwindigkeit ihres Wagens. Ein dahinter fahrender 32-jähriger Mann bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Der 35-jähriger Sattelzugfahrer aber erkannte die Situation zu spät, fuhr auf das Fahrzeug des Vordermannes auf, das durch den Aufprall auf den abbiegenden Wagen geschoben wurde. Dessen Fahrerin und die Beifahrerin im nachfolgenden Auto, eine 33-jährige Frau, erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 36 000 Euro. Die zwei Personenwagen mussten abgeschleppt werden.