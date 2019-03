20. März 2019, 22:05 Uhr Bergkirchen Regionale Musik-Session

In der Alten Schule Lauterbach findet am Freitag, 22. März, von 20 Uhr an die Lauter-Musiker-Musik-Session statt. Die Sängerin Alegría Mannhardt moderiert den Abend. Erwartet werden Musiker aus dem Raum Dachau, München-West und Augsburg. Der Eintritt ist frei.