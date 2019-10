Unabhängig vom Alter kann jeder Mensch unvermittelt in die Lage kommen, wichtige Dinge des Lebens nicht mehr eigenverantwortlich regeln zu können. In diesem Fall wird ein anderer über persönliche Angelegenheiten des Betroffenen entscheiden. Zu diesem Themenkomplex bietet die Krankenkasse BKK Pro Vita am 16. Oktober um 18.30 Uhr einen Vortrag "Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen" an. Veranstaltungsort ist die Hauptverwaltung der gesetzlichen Krankenkasse in Bergkirchen, Münchner Weg 5. Referent ist der Vorsorgeberater Volker Glück von Jura Direkt. Michael Blasius von der Pro Vita sagt: "Mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung können Menschen beizeiten ihren Willen bekunden und gesetzliche Vertreter bestimmen. Bei unserer Veranstaltung erhalten die Besucher einen Überblick über die wichtigsten Vollmachten und Verfügungen und sie können Fragen an den Referenten stellen."

Um Anmeldung zu dieser kostenfreien Veranstaltung wird unter Telefon 08131/61 33-13 02, per E-Mail an marketing@bkBKK ProVita-provita.de oder im Internet unter https://bkk-provita.de/vorsorgevollmacht gebeten.