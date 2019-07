8. Juli 2019, 21:40 Uhr Bergkirchen Radler prallt frontal gegen Kotflügel

Unsanft zu Fall gebracht hat ein 62-jähriger Autofahrer aus Bergkirchen einen 38-jährigen Radler aus Dachauer, der am Samstag gegen 12 Uhr mit seinem Radl auf dem Radlweg entlang der Brucker Straße unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Autofahrer von der untergeordneten Dieselstraße in die Brucker Straße einfahren, übersah dabei aber den Radler. Der 38-Jährige prallte frontal gegen den rechten Kotflügel des Pkws. Er musste in das Krankenhaus Dachau gebracht werden.