1. Mai 2019, 22:04 Uhr Bergkirchen Premiere im Hoftheater

Am Hoftheater Bergkirchen steht am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr die vorletzte Premiere der Spielzeit an. Auf dem Programm steht die Komödie "Mögliche Begegnung" von Paul Barz. In dieser treffen zwei Titanen der Musikgeschichte aufeinander - Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach. Oder mit anderen Worten: wenn zwei Genies sich richtig fetzen. In der Wirklichkeit sind sie sich nie begegnet. In der Komödie von Paul Barz tun sie es doch. Ein Duell der Giganten beginnt. Händel, das "charmante Ungeheuer", protzt mit seinem europäischen Ruhm, trumpft als lebensfroher, Austern schlürfender Genussmensch auf, der über den "kleinen Kirchenkantor" spöttelt. Ihm gegenüber Bach, der sich lange die Seitenhiebe des großen Meisters aus England gefallen lässt, bis er mit spitzer Klinge zu kurzen, schmerzenden Gegenschlägen ausholt. Das Ganze im Rahmen eines fürstlichen Diners mit Moselweinen und Austern, Seezunge und Artischocken. So hat man die beiden noch nie erlebt. Ansgar Wilk und Herbert Müller duellieren sich als heißblütige Komponisten, liebevoll umsorgt von Jessica Dauser. Petra Morper untermalt am Klavier mit passender Musik von Bach und Händel. Für die Ausstattung sorgt Ulrike Beckers. Für die Regie konnte das Hoftheater erneut einen besonderen Gast gewinnen, der hier zum ersten Mal inszeniert: Volkmar Kamm.