Die erste Premiere der neuen Spielzeit des Hoftheaters Bergkirchen findet am Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr statt. Ansgar Wilk inszeniert Heiner Kondschaks Stück "Die sieben Türme". Eine Abenteuergeschichte, die in Bristol, England spielt: Bei Bauarbeiten stößt ein Baggerfahrer auf die legendären, längst verschollen geglaubten Aufschriften des Mönches Charles Laughton aus dem Jahre 1362, der eine Kriminalgeschichte aus dem Mittelalter erzählt. Ein Schauspieler und zwei Schauspielerinnen beginnen die Geschichte nachzuspielen und übernehmen dabei insgesamt 15 Rollen. In der spannenden und witzigen Geschichte für Alt und Jung von Musiker und Theatermacher Kondschak spielen Annalena Lipp sowie die beiden neuen Ensemblemitglieder des Hoftheaters, Lisa Bales und Julian Brodacz. Die Ausstattung kommt von Ulrike Beckers. Karten gibt es unter 08131/ 326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.