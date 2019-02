21. Februar 2019, 21:37 Uhr Bergkirchen Patenschaften für blühende Wiesen

Artenschutz ist ein Thema, das vielen Menschen im Landkreis am Herzen liegt, das hat sich bei der überwältigenden Resonanz auf das Volksbegehren "Rettet die Bienen" gezeigt. Der Erlebnishof Berglbauer aus Kreuzholzhausen macht nun allen, die sich unmittelbar für den Arten- und Umweltschutz in ihrer Nachbarschaft einsetzen möchten, ein besonderes Angebot: Die Familie Wagner wandelt 4200 Quadratmeter bisher konventionell bewirtschafteten Acker in diesem Jahr in eine Blühfläche um. Somit werden Kartoffeln, Rüben und Alexandrinerklee mit einem mehrjährigen Blütenmeer ausgetauscht. Auf diesem Blütenfeld können Blühpatenschaften für Einzelpersonen, Familien oder auch Institutionen beziehungsweise Einrichtungen mit einer Mindestgröße von 100 Quadratmetern für die Dauer von zwei Jahren vergeben werden.

Weil es ein Erlebnisbauernhof ist, erhalten die Blühpaten regelmäßig per E-Mail und Facebook aktuelle Informationen und zwar von der Ansaat im April/Mai bis zum Herbst. Ein Lageplan und eine Urkunde sowie eine Kennzeichnung auf dem Feld erleichtern die Erkennung des jeweiligen Feldabschnitts. Da die Fläche entlang eines öffentlichen Weges liegt, kann der Blühpate die Entwicklung der angelegten Blühfläche auch selbst jederzeit verfolgen. Als besonderes Highlight plant Erlebnisbäuerin Dagmar Wagner einen exklusiven Event für ihre Blühpaten auf dem Berglbauerhof in den warmen Sommermonaten, wenn die Blütenpracht sich entfaltet hat. Interessierte melden sich per E-Mail bei berglbauer@gmx.de.