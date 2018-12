13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Bergkirchen Noch Restkarten für Premiere im Hoftheater

Die letzte Premiere des Hoftheaters Bergkirchen in diesem Jahr startet am Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr. Auf dem Spielplan steht Agatha Christies Krimiklassiker "Die Mausefalle". In London wird eine Frau ermordet. Der Täter ist flüchtig, die Polizei hat die Fahndung aufgenommen. An diesem Tag eröffnen Mollie und Giles Ralston ihre kleine Pension "Monkswell Manor". Sie erwarten ihre ersten vier Gäste, die bei starkem Schneefall nach und nach eintreffen. Die Spur des Londoner Frauenmörders führt direkt hierher. Das Gästehaus ist eine Mausefalle, in der nicht nur weitere Mordopfer, sondern auch der Mörder selbst gefangen sind. Jeder ist verdächtig, aber: Wer ist das nächste Opfer, wer der Mörder?

Für die Premiere gibt es noch Restkarten unter der Nummer 08131 / 326 400 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de, die weiteren Dezembervorstellungen des Stücks sind bereits ausverkauft. Für alle anderen Vorstellungen ab Januar gibt es noch genügend Karten.