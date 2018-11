26. November 2018, 22:03 Uhr Bergkirchen Nice King Paul Trio bei "Jazz im Hoftheater"

Maximilian Müller lädt am Mittwoch, 28. November, um 20 Uhr zur ersten Ausgabe seiner Reihe "Jazz im Hoftheater" nach Bergkirchen ein. Hier präsentiert er in unterschiedlichen Besetzungen und Spielweisen Jazz befreundeter Musiker. Los geht es mit dem Nice King Paul Trio. Das Trio des Gitarristen Paul Prem aus Dachau präsentiert eine Mischung aus amerikanischen Hits der 30er und 40er Jahre in originalgetreuen Arrangements und instrumentalen Jazz- und Swing-Standards. An diesem Abend wird neben Paul Prem, Helmut Sinz am Klavier und Johannes Ochsenbauer am Kontrabass auch Max Müller zu hören sein, der das Trio einmalig mit dem Schlagzeug ergänzt. Die zweite Ausgabe der Reihe gibt es am 23. Januar 2019 mit Swing on the Rocks. Karten zu 20 Euro (für Senioren 18 Euro) gibt es unter 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.