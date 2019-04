24. April 2019, 22:03 Uhr Bergkirchen Musik aus dem Iran

Persische Live-Musik mit geflüchteten Musikern aus dem Iran ist beim nächsten Konzerten der Volkshochschule Bergkirchen (VHS) am Samstag, 27. April, um 20 Uhr zu hören: Amin - seit drei Jahren in der Unterkunft in Gröbenried und charmanter "Showman" und Sänger - liebt die Bühne und hat schnell das Publikum auf seiner Seite. Er ist seit Anfang an bei den interkulturellen Projekten der VHS Bergkirchen (Asylchor, Jam-Sessions) mit dabei und kommt nun mit seiner eigenen Band mit Bahman (Keyboard) und Sadegh (Percussion) in die Alte Schule Lauterbach. Die mitreißenden Rhythmen der persischen Musik sorgen für gute Laune und feine orientalische Häppchen für kulinarischen Genuss. Tickets für das Konzert gibt es zu zehn Euro bei der VHS und der Tankstelle Steininger in Bergkirchen.