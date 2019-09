Schneesturm, ein einsames Haus auf dem Land, seltsame Gäste in der neu eröffneten Pension Monkswell Manor und unter ihnen offenbar ein flüchtiger Mörder aus London. Doch damit nicht genug, denn das Haus schneit ein und niemand kann mehr herein oder heraus aus der Mausefalle. Am Hoftheater Bergkirchen ist an diesem Samstag, 28. September, um 20 Uhr wieder Krimizeit. Auf dem Programm steht die Wiederaufnahme des Erfolgsstücks aus der vergangenen Spielzeit - der Krimiklassiker "Die Mausefalle" von Agatha Christie. Ein Stück mit herrlich schrulligen Figuren und einer Spannung, die bisweilen kaum zu ertragen ist. Karten sind telefonisch unter der Nummer 08131/32 64 00, per E-mail an mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse zu erhalten.