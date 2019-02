18. Februar 2019, 21:44 Uhr Bergkirchen Mit 183 Sachen über die Landstraße

Das frühlingshafte Wetter hat ihn offenbar verleitet. Doch sein Übermut ist dem Fahrer eines Porsche Turbo am Sonntag nicht gut bekommen. Er trat nach den Wintermonaten zu stark aufs Gaspedal. Gegen 15 Uhr raste der 62-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck über die Ortsverbindungsstraße zwischen dem Gewerbegebiet Gada 8 und Eisolzried, wo die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck gerade Geschwindigkeitsmessungen machte. Das Laser-Messgerät zeigte eine Geschwindigkeit von 183 Kilometern pro Stunde an. Den Fahrer erwartet nach Angaben der Polizei nun ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, sowie zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.