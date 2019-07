17. Juli 2019, 21:37 Uhr Bergkirchen Liebesmonologe

Das Hoftheater Bergkirchen lädt an diesem Donnerstag, 18. Juli, um 20 Uhr zum ersten von drei Abenden des Rahmenprogramm seines Musikalischen Theatersommers Bergkirchen in das Amphitheater vor der Halle des TC Lauterbach ein (bei schlechtem Wetter in der Halle). Auf dem Programm steht die "Lesung unterm Sternenhimmel". Bei der musikalischen Lesung erwartet das Publikum ein Sommerabend mit shakespeareschen Liebesmonologen sowie Liebessonetten gelesen von Ensemblemitglied Christina Schäfer. Die Harfenistin Sarah Cocco wird ihr stimmungsvolles Gegenüber sein und Musik von Nino Rota, Henry Purcell, Franz Anton Rosetti und anderen spielen. Karten gibt es unter 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.