5. Dezember 2018, 21:39 Uhr Bergkirchen Krimizeit im Hoftheater

Das Ensemble des Hoftheaters Bergkirchen steckt mitten in den Proben für Agatha Christies "Mausefalle", die am Freitag, 14. Dezember, Premiere hat. Am kommenden Sonntag, 9. Dezember, sind Interessierte vorab zur "Tea Time im Hoftheater" eingeladen, wo Regisseur Herbert Müller einen kleinen Einblick in die Welt von Agatha Christie gibt und die

Bewohner der Pension Monkswell Manor vorstellet, dem Spielort des Stücks. Dazu gibt es Tee und kleine britische Snacks. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Es wird um Anmeldung gebeten unter 08131/326 400 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de.