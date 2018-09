26. September 2018, 22:03 Uhr Bergkirchen Krankheit und Premiere

An diesem Freitag müssen sich Hoftheater-Fans eine andere Beschäftigung suchen, die Vorstellung entfällt. Dafür steht am Samstag, 29. September, die Komödie "Bleib doch zum Frühstück" auf dem Spielplan. Die 17-jährige Louise Hamilton trifft auf den Spießbürger George. Eine Geschichte über Gegensätze, die sich anziehen. Die Premierenvorstellung der französischen Komödie "Ein Herz aus Schokolade" am Freitag, 5. Oktober, ist bereits ausverkauft. Karten gibt es noch für die Vorstellung am Samstag, 6. Oktober. Beginn um 20 Uhr. Karten unter Telefon 08131/326 400 oder E-Mail an

mail@hoftheater-bergkirchen.de.