28. Mai 2019, 22:31 Uhr Bergkirchen Konzert im Glashaus

In der Naturlandgärtnerei Klein in Eschenried, Münchner Straße 28, tritt am Samstag, 1. Juni, das preisgekrönte Kärntner Duo Klak auf: Der Akkordeonist Stefan Kollmann und Klarinettist beziehungsweise Perkussionist Markus Fellner sind Gewinner des "Jazz / Worldmusic Awards Castelfidardo 2013" und Preisträger des "New Austrian Sound of Music". Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Wer früher kommen will: Von 18.15 Uhr an gibt es Pizza. Bei schönem Wetter findet das Konzert im Freien statt. Es gibt nur noch einige Restkarten auf www.leierkasten-dachau.de.