Eine 40-Jährige hat am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Indersdorfer Gabel einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau mit ihrem Auto in Richtung Dachau abbiegen. Dabei übersah sie allerdings den in Richtung Schwabhausen fahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 43-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 43-jährige Autofahrer aus Großberghofen erlitt keine Verletzungen, die Unfallverursacherin zog sich leichtere Blessuren zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten waren die Staatsstraßen 2047 und 2050 im Bereich der Unfallstelle an der Indersdorfer Gabel für fast zwei Stunden in allen Fahrtrichtungen gesperrt. Es bildete sich im Berufsverkehr in alle Richtungen ein kilometerlanger Rückstau.