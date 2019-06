5. Juni 2019, 22:17 Uhr Bergkirchen Kleines geistliches Konzert zu Pfingsten

Petra Morper und Janet Bens laden am Pfingstmontag, 10. Juni, um 19 Uhr zum nunmehr zehnten Mal zu ihrem Konzert am Pfingstmontag in die Pfarrkirche Bergkirchen ein. Ihre Gäste sind in diesem Jahr der Trompeter Michael Nauderer und der Hornist Manfred Giosele. Gemeinsam musizieren sie in einer runden Stunde Musik von Barock über die Romantik bis ins 20. Jahrhundert. Es erklingt das kleine geistliche Konzert zu Pfingsten "Schmücket das Fest mit Maien" von Tobias Volckmar, Frühlingslieder von Mendelssohn Bartholdy und Fauré sowie instrumentale Stücke von Cherubini, Körling und Arutjunjan. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.