12. Mai 2019, 21:54 Uhr Bergkirchen Info-Abende für Theater-Workshops

Das Hoftheater Bergkirchen bietet in den kommenden Tagen drei Info-Abende zu Mitmach-Workshops für Jugendliche ab 16 Jahren, Erwachsene und Senioren an: Montag, 13. Mai, zum Thema Tanz, Mittwoch, 15. Mai, zum Thema Theater (Schauspiel) und Donnerstag, 16. Mai, zum Thema Technik (Beleuchtung, Ton, Bühne), Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Workshops finden im Rahmen des Projekts "Land Kultur Theater" statt, das erste Ziel ist die Mitwirkung im Theatersommer mit dem "Sommernachtstraum". Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. Wer an diesen Info-Abenden nicht kommen kann, wird gebeten, sich trotzdem im Theaterbüro zu melden, denn der Einstieg ist auch an späteren Abenden jederzeit möglich. Telefon 08131 / 326 400 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de.