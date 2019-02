20. Februar 2019, 21:37 Uhr Bergkirchen Improvisationstheater

Das Improvisationstheater "Die Spieldosen" ist am Samstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr in der Alten Schule Lauterbach zu Gast. Die Spieldosen unterhalten das Publikum mit spontan entstehenden Geschichten, die es nur ein einziges Mal gibt. Es werden Ideen und Vorgaben vom Publikum erfragt, die die Schauspieler auf der Bühne aufgreifen. Jeder Besucher zahlt so viel Eintritt, wie er will.