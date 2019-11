Zu Ehren des Schutzpatrons der Jäger wird alljährlich vom Jagdschutz- und Jägerverein Dachau (JJVD) eine Hubertusmesse mit anschließender Hubertusfeier abgehalten. Sie findet am Samstag, 23. November, statt. Der Vorstand hat neben den Mitgliedern auch Interessierte eingeladen. Die Hubertusmesse wird von Pfarrer Albert Hack um 18 Uhr in der Kirche St. Johann Baptist in Bergkirchen gelesen und von den Jagdhornbläsern Fürstenfeldbruck begleitet. Anschließend findet die traditionelle Hubertusfeier, mit musikalischen Beiträgen durch die Jagdhornbläsergruppe Dachau, im Festsaal des Gasthofs Groß in Bergkirchen statt.