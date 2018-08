17. August 2018, 21:54 Uhr Bergkirchen Holzspäne fangen Feuer

Einen schwierigen Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag in Bergkirchen bewältigen. Gegen 11.30 Uhr brannte der Spänebunker einer Schreinerei. Mehrere Trupps drangen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und den kompletten Bunker auszuräumen. Wegen der sommerlichen Temperaturen mussten die Atemschutzträger nach ihrer schweißtreibenden Arbeit regelmäßig ausgetauscht werden, weitere Kräfte wurden nachgefordert. Die angrenzenden Bereiche des Betriebs wurden regelmäßig mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um eine Ausbreitung zu verhindern. Gegen 14.30 Uhr konnten die letzten Kräfte abrücken. Die Brandursache ist unbekannt.