Als von 2015 an immer mehr Geflüchtete in den Landkreis kamen, wurden in vielen Ortschaften rasch Notunterkünfte installiert oder sie wurden in provisorische Unterkünfte einquartiert. Die als Wohnung auf Zeit gedachten Anlagen sind immer noch gut belegt. Denn auch für anerkannte Asylbewerber mit Bleiberecht ist es enorm schwierig, eine Wohnung auf dem Markt zu finden. Nun will der Landkreis deshalb einfache, aber solide Holzgebäude errichten, wie sie in Karlsfeld bereits 2016 als Modellprojekt gebaut wurden.

Auch in Bergkirchen, das hat der Gemeinderat jetzt entschieden, kann so ein Gebäude gebaut werden, wie es auch in Odelzhausen, Vierkirchen, Schwabhausen, Erdweg und Petershausen geplant ist. Wobei für die letztgenannten drei Gemeinden nach Auskunft des Landratsamts Dachau bereits Planungen eingereicht sind.

Die Holzhäuser sollen mancherorts wie in Petershausen die vorhandenen Blechcontainer ersetzen, die schlecht isoliert, daher im Winter extrem kalt und im Sommer brütend heiß sind. In Bergkirchen dagegen wird die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft des Landkreises ein Holzgebäude zusätzlich zu den vorhandenen Kapazitäten erstellen - auf dem Areal der bestehenden Unterkunft in Gröbenried. In dem dort bereits als Asylheim genutzten Wohngebäude leben derzeit 44 Geflüchtete. Das neue Holzhaus wird acht Wohnungen für etwa 48 Bewohner bereitstellen. Als Vorteil der zwei Anlagen am selben Standort erweise sich, so Bürgermeister Simon Landmann (CSU), dass für die dann insgesamt etwa 90 Bewohner der Landkreis einen sogenannten Kümmerer als Betreuer entsenden wird.

Insgesamt entstehen mit dem Bauprogramm im Landkreis etwa 500 Wohnplätze für Geflüchtete, deren Zahl bereits wieder stark rückläufig ist. Die Gebäude werden nach einem bis Ende 2019 befristeten Sonderbaurecht für Flüchtlingsunterkünfte für eine Nutzungsdauer von 20 Jahren errichtet.