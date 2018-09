7. September 2018, 21:54 Uhr Bergkirchen Herbstspielzeit im Hoftheater

Kartenvorverkauf für die neue Saison startet am Montag

Die neue Spielzeit im Hoftheater Bergkirchen beginnt am Freitag, 21. September, mit der Komödie "Bleib doch zum Frühstück". Helena Schneider, Patrick Brenner und Jonathan Kramer spielen die hinterlistig-ironische Beziehungskiste um Mann und Frau. Am Tag danach steht Ansgar Wilks Erfolgsinszenierung des Stückes "Tschick" auf dem Spielplan. Am Wochenende darauf wird neben dem "Frühstück" (Samstag, 29. September) noch einmal die klassische spanische Komödie "Dame Kobold" aufgeführt (Freitag, 28. September).

Die erste Premiere ist am Freitag, 5. Oktober, mit der französischen Boulevardkomödie "Ein Herz aus Schokolade". Diese Vorstellung findet im Rahmen des "Poetischen Herbstes" im Landkreis Dachau statt und ist bereits ausverkauft. Aber schon am Tag danach, Samstag, 6. Oktober, steht sie wieder auf dem Programm des Hoftheaters. Die totale Verwirrung in diesem Lustspiel entsteht dadurch, dass die beiden Freunde des etwas schüchternen Monsieur Ledoux (Ansgar Wilk) eine Kontaktanzeige aufgegeben haben und gleichzeitig seine Stellenanzeige nach einer Verkäuferin veröffentlicht wurde. Die nun in der Chocolaterie anrollenden Damen kommen mit unterschiedlichen Zielsetzungen, die von den anwesenden Herren jeweils falsch interpretiert werden.

Das Theaterbüro des Hoftheaters Bergkirchen ist von Montag an, 10. September, wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet: Montag, Mittwoch bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr. Für alle anderen Tages- und Nachtzeiten steht der Anrufbeantworter unter der Nummer 08131 / 326 400 zur Verfügung, auch per Mail können Karten bestellt werden: mail@hoftheater-bergkirchen.de.