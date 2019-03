25. März 2019, 22:14 Uhr Bergkirchen Gypsy Swing im Hoftheater

Das Hoftheater Bergkirchen lädt am Mittwoch, 27. März, um 20 Uhr ein zu seiner nächsten Ausgabe von "Jazz im Hoftheater". Zu Gast ist der Hot Club de M Belleville. Dieser präsentiert die besten Gypsy-Swing-Künstlerinnen und Künstler der pulsierenden Django-Reinhardt-Szene Münchens in wechselnden Formationen. Im Hoftheater sind Elias Prinz (Gitarre) und Jurek Zimmermann (Klarinette/Saxofon) zu Gast. Sie verschmelzen den unverkennbaren Sinti-Akzent ihrer Improvisationen mit Klangfarben aus dem amerikanischen und europäischen Jazz. Dabei sind Bassist Lorenzo Guidi und Daniel Fischer an der Rhythmusgitarre. Sie bilden die prägnante Rhythmus-Sektion im Stile der Hot-Club-Tradition Django Reinhardts. Karten zu 20 Euro (Senioren 18 Euro) gibt es unter 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.