28. Mai 2019, 22:31 Uhr Bergkirchen Groove der Siebzigerjahre

Die als String of Pearls bekannt gewordenen drei Sängerinnen Ruth von Chelius, Ricarda Kinnen und Julia von Miller begeben sich zusammen mit den Kollegen Hans von Chelius und Calle Dürr auf eine äußerst unterhaltsame musikalische Reise in die 1970er-Jahre. Stimmgewaltig und extrem groovig erweisen Sie in der Alten Schule Lauterbach am Samstag, 1. Juni, der Hippie-Zeit ihre Reverenzen - Fleetwood Mac lassen grüßen. Eintritt 18 Euro. Kartenvorverkauf unter ASL@gmail.com oder per Telefon unter 0176 / 11 24 58 85. Bitte Veranstaltung und Anzahl der Karten angeben.