2. Mai 2019, 21:56 Uhr Bergkirchen Gleich zwei Unfälle in Bergkirchen

In Bergkirchen haben sich am Mittwoch gleich zwei Verkehrsunfälle mit zwei Verletzten ereignet. Der Polizei zufolge fuhr um elf Uhr eine 68-jährige Olchingerin mit ihrem Daimler auf der B 471 von Fürstenfeldbruck nach Oberschleißheim. Kurz vor der Ausfahrt Dachau-Süd verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Feuerwehren aus Feldgeding und Günding waren eingesetzt. Um 20.30 Uhr radelte ein 25-jähriger Dachauer auf der St.-Vitus-Straße. Kurz nach der Maisach verriss der junge Mann den Lenker des Rades und stürzte. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden und musste ins Klinikum Dachau gebracht werden. Die Beamten stellten beim Radfahrer Alkoholgeruch fest: Im Krankenhaus wurde auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt. Mit einem Wert von knapp unter zwei Promille bekommt der Dachauer Strafanzeige.