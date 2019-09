Auf dem Spielplan des Hoftheaters Bergkirchen steht an diesem Samstag, 21. September, um 20 Uhr ein Gastspiel auf dem Programm: das Zwei-Personen-Musical "Zweisam / Einsam". Jessica Dauser, die dem Hoftheaterpublikum bestens bekannt ist aus der Schlagerrevue "In der Milchbar ist was los", "Nathan der Weise" oder dem vergangenen "Sommernachtstraum", wird mit ihrer ehemaligen Studienkollegin Julia Soyer in einem eigenen Stück zu erleben sein, das im vergangenen Frühjahr im Münchner Hofspielhaus seine Uraufführung erlebt hat. Sarah und Hannah sind Mitte zwanzig, chronisch single und unterschiedlich wie Tag und Nacht. Beide stecken jedoch beruflich in einer Sackgasse, deswegen teilen sie neben ihrer Frustration eine winzige Wohnung. Als nebenan ein junger Pianist einzieht, entbrennt mal wieder ein Streit, und alte Wunden brechen auf. Langsam wird ihnen klar: Das Leben ist anstrengend und die Welt einfach ungerecht. Ein Abend mit viel Musik mit Jessica Dauser und Julia Soyer als WG-Mitbewohnerinnen, Stefan Delanoff am Klavier in einem Stück und der Regie von Sascha Fersch. Karten zu 20 Euro (Senioren 18 Euro) gibt es unter der Nummer 08131/ 326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.