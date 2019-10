Erst vor wenigen Tagen wurde an einem Parkplatz an der Kanalstraße ein Polo aufgebrochen. Nun hat vermutlich derselbe Täter wieder zugeschlagen. Am Freitag parkte eine 53-jährige Frau aus Günding, zwischen 8.45 und 9 Uhr, ihren Fiat Panda an einem Parkplatz am Gündinger Wehr. Als sie nach einem Spaziergang wieder zum Fahrzeug kam, bemerkte sie laut Polizeibericht eine eingeschlagene Seitenscheibe. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Die Polizei Dachau bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.