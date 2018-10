24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Bergkirchen Die goldenen Zwanziger

Das Hoftheater Bergkirchen begibt sich am Donnerstag, 25. Oktober, um 20 Uhr in das Berlin der "goldenen" Zwanzigerjahre. Unter dem Titel "Nach meene Beene is' ja janz Berlin verrückt" schlüpfen Janet Bens und Herbert Müller in die Figuren der legendären Chansonette Claire Waldoff und des Dichters Kurt Tucholsky. Karten gibt es unter 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.