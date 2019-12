Traditionsgemäß gibt es am Hoftheater Bergkirchen am zweiten Weihnachtsfeiertag, Donnerstag, 26. Dezember, eine Lesung. Der Leiter des Ensembles Herbert Müller wird in diesem Jahr aus Otfried Preußlers "Die Flucht nach Ägypten" lesen. Das Stück ist besonders interessant, da Preußler es zur Zeit der kaiserlich und königlichen Monarchie in Böhmen spielt. Dazu gebe es auch Zeugen - unter ihnen die Großmütter des Autors, so heißt es jedenfalls bei Otfried Preußler. Mit barocker Fabulierfreude beschreibt er die Flucht der Heiligen Familie durch seine böhmische Heimat. Für ihn ist es ganz selbstverständlich, dass König Herodes seinen Kollegen, Kaiser Franz Joseph in Wien, um Amtshilfe bei der Ergreifung und Rückführung der bethlehemitischen Flüchtlinge ersucht. Ein Ansuchen, das zu zahlreichen irdischen und himmlisch-höllischen Verwicklungen führt. Die Lesung beginnt um 20 Uhr. Karten an der Abendkasse oder unter 08131/326400 .