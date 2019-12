Am Mittwochabend gegen 18 Uhr hat ein bislang Unbekannter von seinem Anhänger oder Gepäckträger eine Aluminium-Sackkarre und eine kurze Bierbank verloren. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilt, fielen die Teile auf Höhe der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck auf die Fahrbahn Richtung Stuttgart. Neun nachfolgende Fahrer erkannten die Teile in der Dunkelheit zu spät und fuhren darüber. Die sperrigen und scharfkantigen Gegenstände verteilten sich auf alle drei Fahrstreifen und führten zu erheblichen Schäden an Reifen und Unterböden der Autos. Der Gesamtschaden dürfte mehr als 20 000 Euro betragen. Mitteilung zum Verlierer der Gegenstände an die Autobahnpolizei Fürstenfeldbruck unter 089 / 89 11 80 oder jede andere Polizeidienststelle.