Ein 34-Jähriger hat am frühen Freitagabend gegen 18.30 Uhr in Günding in der Brucker Straße mit seinem Auto einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann betrunken. Der 34-Jährige wollte mit seinem Fahrzeug von der Dieselstraße in die vorfahrtsberechtigte Brucker Straße einbiegen. Dabei übersah er das von links kommende Auto eines 50-Jährigen, der Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zur Kollision. Beide Fahrer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der 34-Jährige habe sich nicht mehr auf seinen Beinen halten können und zudem stark nach Alkohol gerochen, berichtet die Polizei. Wie ein Test ergab, hatte der 34-Jährige rund 2,5 Promille Alkohol im Blut. Er musste seinen Führerschein abgeben.