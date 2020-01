"Bauernproteste zwischen Wut und Systemkritik" ist der Titel eines Vortrags, den Stephan Kreppold auf der Jahresmitgliederversammlung des Arbeitskreises Landwirtschaft des Bundes Naturschutz hält. In dem Vortrag geht es um die Forderungen nach einer ökologischeren Landwirtschaft. Mit Erfolg hätten es die Veranstalter der zahlreichen Schlepperproteste geschafft, auf die verfahrene Situation der Landwirtschaft, auf Verzweiflung und Wut der Bauern aufmerksam zu machen. Jetzt, so der Arbeitskreis, komme es darauf an, nicht nur gegen Insektenprogramme und Düngeverordnung vorzugehen. Dafür würden die Landwirte im Bund Naturschutz nicht die dringend notwendige gesellschaftliche Unterstützung bekommen. Hauptursache für immer neue Auflagen sei eine exportorientierte Agrarpolitik, welche die Landwirte zu einer immer intensiveren Produktion zwinge. Der Arbeitskreis fordert deshalb eine weniger intensive, ökologischere und sozialere Agrar- und Förderpolitik. Die Versammlung findet am Sonntag, 26. Januar, von 10 bis 16 Uhr im Wirtshaus Oberbachern statt.