Das Hoftheater Bergkirchen bringt Sibylle Bergs "Und dann kam Mirna" am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr auf die Bühne. Eigentlich wollen Mutter und Tochter ja aufs Land ziehen, um dort endlich zu sich selbst und zueinander zu finden. Doch die Umzugskartons bleiben unangetastet und es beginnt ein Monolog über den Sinn und Unsinn des Lebens, mit absurdem Humor, tiefgründigem Witz und berührenden Momenten. Janet Bens ist in der Doppelrolle als Mutter und Töchterchen Mirna zu erleben. Für die Regie war die Wiener Regisseurin Martina Gredler zuständig. Am Samstag, 5. Oktober, geben sich im Hoftheater die beiden Komponisten Bach und Händel die Ehre in "Mögliche Begegnung" von Paul Barz. Ansgar Wilk als Johann Sebastian Bach und Herbert Müller als Georg Friedrich Händel spielen in der Regie von Volkmar Kamm mit vollem Körpereinsatz das bissige Duell der Giganten. Karten für beide Veranstaltungen gibt es unter Telefon 08131/326400 oder per Mail an mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.