28. Mai 2019, 22:31 Uhr Bergkirchen Bach und Händel zoffen sich

Nach längerer Pause stehen im Hoftheater Bergkirchen nun die nächsten Vorstellungen der Komödie "Mögliche Begegnung" von Paul Barz auf dem Spielplan. Hier treffen die beiden Komponisten Bach und Händel bei einem Abendessen aufeinander. Während Händel als Weltbürger auftrumpft und den kleinen Leipziger Kirchenkantor bespöttelt, stellt dieser die Frage, wie Händel mit so mittelmäßiger Musik so erfolgreich sein kann. Ein amüsantes Wortduell mit überraschenden Wendungen entspinnt sich. Bis zum Sommer gibt es noch insgesamt vier Vorstellungen: am Samstag, 1. Juni, um 20 Uhr, am Freitag, 7. Juni, um 20 Uhr, am Sonntag, 23. Juni, um 17 Uhr und Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr. Karten zu 18 Euro und 16 Euro für Senioren gibt es unter Telefon 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen oder an der Abendkasse.