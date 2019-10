Weil sie ihr Fahrzeug aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr steuern konnte, verursachte eine Frau am Dienstagmorgen einen Unfall auf dem Fußballplatz. Gegen 8 Uhr fuhr die 32-Jährige aus Eschenried auf der Straße Am Sportheim in Richtung Kindergarten. Wegen bislang ungeklärter gesundheitlicher Probleme der Fahrerin rollte der Wagen unkontrolliert über eine Sitzbank auf den Gündinger Fußballplatz und kam erst an einer Werbebande zum Stillstand. Mit im Pkw befand sich die dreijährige Tochter. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Günding und Feldgeding im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Frau wurde zur Abklärung ihres Gesundheitszustandes ins Klinikum Dachau verbracht.