13. März 2019, 22:12 Uhr Bergkirchen Autofahrer weicht Hund aus und verunglückt

Die Polizei sucht einen Hundehalter in Gündig, einem Ortsteil der Gemeinde Bergkirchen. Dessen Haustier, ein größerer schwarzer Hund, hat der Polizei zufolge am Dienstag um 12.45 Uhr auf der Brucker Straße einen Unfall verursacht. Kurz vor dem Hotel Forelle lief plötzlich von rechts der Hund auf die Straße, ein 58-jähriger Bobinger, der mit seinem Pkw nach Dachau unterwegs war, musste ausweichen und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel. So blieb der Hund unverletzt, er lief in unbekannter Richtung davon. Der 58-Jährige überstand den Unfall glücklicherweise ohne Verletzungen, aber es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.