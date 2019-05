12. Mai 2019, 21:54 Uhr Bergkirchen Auto kracht frontal gegen Hauswand

Drei Verletzte, ein Wagen mit Totalschaden sowie eine stark beschädigte Hauswand - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in den frühen Morgenstunden am Sonntag in Oberbachern ereignet hat. Der 18-jährige Fahrer war mit einer Freundin und einem Freund, beide ebenfalls 18 Jahre alt, in einem Kleinwagen in Richtung Unterbachern unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach Angaben der Polizei bei regennasser Fahrbahn, offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß der Wagen frontal gegen eine Hauswand. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt und mussten stationär aufgenommen werden. Während Fahrer und Beifahrerin zum Glück nur mittelschwere Verletzungen davontrugen, wurde der junge Mann auf dem Rücksitz schwerer verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden an der Hauswand und dem Scheunentor beläuft sich auf rund 2000 Euro. Da der Fahrer alkoholisiert war, stellte die Polizei seinen Führerschein sicher.