25. März 2019, 22:14 Uhr Bergkirchen Auto fährt los und rammt Motorrad

Ein Moment der Unaufmerksamkeit hat zu einem Unfall geführt: Am Samstag um 11.30 Uhr fuhr in Bergkirchener Ortsteil Neuhimmelreich am Hochstattweg eine 48-jährige Bergkirchnerin mit ihrem Pkw vom Fahrbahnrand los. Laut Polizei achtete sie offensichtlich zu wenig auf den Verkehr. Ein 24-jähriger Hebertshausener, der mit seiner Kawasaki gerade an dem geparkten Pkw vorbei fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, wurde von dem Auto erfasst und stürzte. Er verletzte sich leicht.