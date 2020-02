Hoffnungslos festgefahren hat sich ein 55-jähriger Lkw-Fahrer im Gemeindegebiet von Bergkirchen. Wie die Polizei mitteilt, suchte der Mann mit seinem 42-Tonner am Mittwochabend gegen 17.23 Uhr einen Übernachtungsplatz. Unglücklicherweise wählte er hierzu einen unbefestigten Feldweg am Eisolzrieder See. Beim Rangieren geriet er mit seinem Gefährt auf den angrenzenden Acker und fuhr sich restlos fest. Jetzt war ein Abschleppdienst von Nöten, um den Lkw wieder herausziehen, was dann auch gelang. Am Lkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zudem musste der Lkw-Fahrer auch noch die "nicht unerheblichen Abschleppkosten" begleichen.