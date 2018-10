24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Beratung und Hilfe Richtiger Umgang mit Demenzkranken

Weil immer mehr ältere Menschen an seelischen Belastungen und psychischen Erkrankungen leiden, bietet der der Sozialpsychiatrische Dienst im Caritas-Zentrum Dachau seit 2001 mit einer Fachstelle für Senioren, Betroffenen und Angehörigen fachliche Beratung und Hilfestellung an. Mit einem monatlichen Beratungstag zum Thema Demenz will die Caritas dem speziellen Informationsbedarf von Angehörigen demenzkranker Menschen nachkommen. Eine Demenzfachkraft gibt Informationen über die Erkrankung und zeigt Möglichkeiten des Umgangs mit den an Demenz erkrankten Menschen auf. Die Angehörigen werden über Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten des Hilfenetzes der Stadt und des Umlandes Dachau beraten. Die Beratung ist kostenlos und konfessionsunabhängig.

Die nächsten Termine für den Schwerpunkt Demenzberatung sind jeweils montags, 5. November und 10. Dezember, vorgesehen. Es wird um eine Terminvereinbarung gebeten. Diese ist von Montag bis Freitag beim Sozialpsychiatrischen Dienst, Beratungsstelle für seelische Gesundheit im Alter, unter der Telefonnummer 08131/ 2 98 14 00 möglich. Die Beratung findet im Caritas-Zentrum Dachau, Landsberger Straße 11, statt.