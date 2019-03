11. März 2019, 21:57 Uhr Beratung Hilfe bei Schwerhörigkeit

Menschen, die schlecht hören, neigen dazu, das Problem zu ignorieren. Oft schämen sie sich. So wachsen Problem und Leidensdruck - auch für die Angehörigen. Die Kommunikation wird zur Belastung. Viele Schwerhörige resignieren und ziehen sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. Neben ärztlicher Behandlung und technischen Geräten ist vor allem wichtig, Hilfe anzunehmen. Ein Angebot macht die Münchener BLWG - Informations- und Servicestelle für Menschen mit Hörbehinderung. Die Servicestelle ist eine Einrichtung der überregionalen offenen Behindertenarbeit. Für Betroffene und ihre Angehörige bietet sie kostenlose Beratung und Aufklärung sowie die Veranstaltungsreihe "Forum für Andershörende" zu verschiedenen Themen wie etwa Leben mit einer Höreinschränkung, Telefonieren mit und ohne Hörgerät, Technik Plus für Schwerhörige, Kommunikation mit Schwerhörigkeit - Tipps und Tricks. Ziel ist, Isolation zu verhindern. Auch im Landkreis ist diese Münchener Einrichtung tätig. Bewohner des Landkreises Dachau können nach vorheriger telefonischer Anmeldung die Beratungssprechstunde im Begegnungs- und Informationszentrum, Konrad-Adenauer-Straße 15, am Mittwoch, 20. März, nutzen oder in der Münchener Servicestelle einen Beratungstermin vereinbaren. Die Sprechstunde in Dachau findet zwischen 14 und 16 Uhr statt.