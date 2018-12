20. Dezember 2018, 20:51 Uhr Benefizkonzert Danke für 70 Jahre SZ-Adventskalender

Bunt auf hohem Niveau. Sascha Seelemann mit vielen Freunden beim SZ-Benefizkonzert im Ludwig-Thoma-Haus

Die Tradition des Benefizkonzerts der SZ Dachau liegt in der Überraschung. Ort und Termin sind immer dieselben, am Donnerstag vor Weihnachten im Ludwig-Thoma-Haus. Das Programm ist in jedem Jahr völlig anders. In diesem Jahr eröffnete die Band-Klasse der Mittelschule Taufkirchen den Abend. Man wünschte ihrem Vorbild Ed Sheeran, dass er persönlich hätte hören können, wie gut sein Song "Shape of you" klingen kann. Lehrerin Ilona Seufert bildet die Sechst- und Siebtklässler zu wahren Multitalenten aus. Auf die Bühne gebracht hatte sie der Dachauer Musiker Sascha Seelemann. Die Schüler haben ihn zu dem Stück "Wer, wenn nicht wir" inspiriert, das er gemeinsam mit ihnen vortrug. Seelemann liebt die Abwechslung. So gestaltete sich auch der Abend: bunt auf hohem Niveau. Pop, Jazz, Bairisch - mitreißend. Genau richtig, um 70 Jahre SZ-Adventskalender zu feiern und sich bei den Lesern der Süddeutschen Zeitung für ihre Spenden an das Hilfswerk zu bedanken. Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau ermöglicht seit Jahren, dass das Konzert stattfinden kann und alle Einnahmen ohne Abzug Bedürftigen zugutekommen können.