Im Zuge des Miteinander-Füreinander Benefiz-Wochenendes findet am Freitag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Schulaula der Grund- und Mittelschule Haimhausen der Wettbewerb um die Dorfmeisterschaft im Schafkopfen statt. Der Sieger diese bayrischen Kartenspiels bekommt einen Pokal sowie ein Gewinn von 150 Euro. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Am Samstag, 12. Oktober, beginnt um 14 Uhr in der Schulaula der Festnachmittag. Neben einer kleinen und einer großen Tombola erwartet die Besucher eine Show der Theater- und der Tanzgruppe des SC Inhauser Moos.