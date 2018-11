14. November 2018, 21:28 Uhr Bekannte deutsche Band kommt nach Dachau "Tocotronic" beim Musiksommer '19

Karten für die Indie-Rock-Band aus Hamburg gibt es schon jetzt

Nach dem Konzert von Namika am 9. Juni 2019, das bereits im Vorverkauf ist, kann das Kulturamt die nächste Band für den Dachauer Musiksommer 2019 ankündigen. Am Sonntag, 30. Juni 2019, kommen Tocotronic auf den Dachauer Rathausplatz. Die Hamburger Band gilt als Liebling des Feuilletons und Institution des deutschen Indie Rock, sie zählt ohne Wenn und Aber zu den wichtigsten deutschen Bands der vergangenen 25 Jahre. Mit ihren bislang zwölf Studioalben landeten sie zehn Mal in den deutschen Album-Charts, zuletzt 2018 mit "Die Unendlichkeit" auf Platz eins. Die Karten für das Konzert sind zu 30 Euro plus Vorverkaufsgebühr bei allen Vorverkaufsstellen von München Ticket erhältlich, natürlich auch in der Tourist Information der Stadt Dachau.