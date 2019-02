7. Februar 2019, 22:10 Uhr Beim Linksabbiegen Vorfahrt missachtet

Ein ortsfremder Autofahrer hat am Mittwochmittag in Dachau-Ost einen Verkehrunfall verschuldet. Wie die Polizei mitteilt, missachtete der 29-Jährige mit seinem Lieferwagen an der Einmündung der Robert-Bosch-Straße in die Alte Römerstraße beim Linksabbiegen die hier geltende Vorfahrtsregelung. Das Fahrzeug des jungen Mannes kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem vorfahrtsberechtigten Wagen einer 30-jährigen Frau aus Kollbach, die auf der Alten Römerstraße in Richtung Hebertshausen unterwegs war. Polizeiangaben zufolge wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand verletzt. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 4000 Euro.