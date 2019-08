5. August 2019, 21:28 Uhr Bei Unfall in Welshofen leicht verletzt Motorradfahrer missachtet Vorfahrt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Welshofen bei Erdweg am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Ford auf der Staatsstraße 2054 von Welshofen in Richtung Unterweikertshofen. Vor den Erdweger bog ein anderer Pkw nach rechts in Richtung Walkertshofen ab. Der Ford-Fahrer lenkte sein Fahrzeug daraufhin links am Abbiegenden vorbei. Dies erkannte der 19-jährige Motorradfahrer zu spät, der aus Walkertshofen kam und nach links in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße abbiegen wollte. Es kam zur Kollision zwischen dem Ford und dem Kawasaki-Kraftrad. Der 19-Jährige aus Sulzemoos wurde durch den Aufprall leicht verletzt, der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.