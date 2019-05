19. Mai 2019, 22:11 Uhr Bei Brückenabrbeiten Bauarbeiter erleidet schwere Kopfverletzung

Auf einer Baustelle an der Schrobenhauser Straße in Langenpettenbach hat sich am Freitagnachmittag ein Arbeitsunfall ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt worden ist. Polizeiangaben zufolge werden dort derzeit Spezialtiefbauarbeiten für einen Brückenbau ausgeführt. Gegen 13.25 Uhr sollte ein Metallkorb aus einem Bohrloch angehoben werden, wozu eine schwere Eisenkette mit einem Gießereihaken am Ende in das nicht einsehbare Bohrloch eingeführt wurde. Als der Haken vermeintlich am Metallkorb gegriffen hatte, zog der Baggerführer die Kette nach oben an. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich jedoch der Haken, die Kette schnellte nach oben und traf einen 46-jährigen Spezialtiefbauarbeiter. Der Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in das Münchner Klinikum rechts der Isar gebracht. Fremdverschulden oder Materialschaden schließt die Polizei aus.